Alluvione Giani firma altri 11 milioni su urgenze dell’Alto Mugello

Firenze, 8 agosto 2023 - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, commissario dell'emergenza, ha firmato un'ordinanza che destina 11 milioni di euro del Dipartimento di protezione civile alle aree alluvionate dell'Alto Mugello. Lo fa sapere la Regione Toscana, in una nota, in cui precisa che la somma va ad aggiungersi ai 4 milioni immediatamente stanziati con la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi del 15 e 17 maggio. In tal modo, continua la nota, la Regione ha dato copertura a tutte le somme urgenze attivate dopo l'alluvione che ha colpito l'Alto Mugello. Con l'atto di oggi, spiega la Regione, sostanzialmente si conclude la fase di gestione dell'emergenza e si entra nel vivo della ricostruzione vera e propria coordinata dal commissario per la ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo. A questo proposito, la Regione Toscana ha inviato, sulla base delle segnalazioni dei Comuni e della Città metropolitana, una prima proposta di ricostruzione per 50 milioni di interventi che, si spiega, sono attualmente all'attenzione del commissario Figliuolo e che saranno oggetto di istruttoria già a partire dai prossimi giorni.