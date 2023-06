Alluvione Giani chiede 100 milioni "Al lavoro per risorse anti frane"

Esce soddisfatto il presidente della Regione, Eugenio Giani, dal tavolo convocato a Roma in merito all’alluvione che ha colpito l’Alto Mugello: "Un tavolo molto intenso, impegnativo, ma anche molto costruttivo – dice Giani –. Lavoreremo per risarcimenti e risorse per contrastare le frane e il dissesto" nell’Alto Mugello. La richiesta sul tavolo è di 100 milioni di euro per riportare alla normalità le zone colpite. Il dialogo è avvenuto direttamente con la premier Giorgia Meloni, e a differenza dell’Emilia Romagna, dopo ieri la nomina di Giani a commissario per la ricostruzione sembra in fase di approvazione. Inoltre, questa domenica è previsto un vertice tra il presidente della Regione, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, e la Protezione Civileper delineare le prossime strategie di intervento.

I cento milioni richiesti servono invece per rimettere in sesto la rete viaria della parte nord della Toscana, lesionata da frane e smottamenti – almeno duecento – nei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa. E anche di San Godenzo, che ha avuto danni ma è stato "dimenticato" nel decreto legge sulla dichiarazione dello stato di emergenza, e si conta che possa essere inserito nella fase di conversione in legge.

"Spero che abbiano stanziato questi soldi, perché c’è molto da fare", dice il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti. Per adesso i Comuni hanno dato il via ai lavori di somma urgenza. "Si sta lavorando sulla fiducia – nota Buti –, e le ditte andranno pagate, ma ci è stato assicurato che i costi saranno rimborsati". Anche il sindaco di Marradi Tommaso Triberti saluta con favore l’azione di Regione e Governo ma ricorda: "La situazione continua ad essere drammatica per viabilità, cittadini e attività economiche. Con le strade chiuse le aziende stanno attraversando un momento estremamente duro. Ci fa piacere che le istituzioni stiano lavorando, e attendiamo tutte le risorse necessarie". Intanto il presidente Giani guarda avanti, parla di veder riparata la rete viaria entro l’autunno, approfittando della buona stagione: "Lavoriamo per questa prospettiva, quella di fare subito gli interventi che riguardano il contrasto al dissesto".

Paolo Guidotti