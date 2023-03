Alluvione estiva, arrivano i risarcimenti

Inizia finalmente la conta dei danni che tanti cittadini e aziende hanno subito nel nubifragio del ferragosto 2022. La bomba d’acqua ha allagato appartamenti, garage, cantine e anche sedi di ditte, costringendo molte famiglie a restare fuori casa per settimane e rovinando il lavoro a tante persone. Il Comune ha stanziato 80 mila euro di risorse proprie destinare al parziale risarcimento dei danni subiti dai cittadini. Ma da oggi sul sito del Comune è possibile scaricare i moduli per la richiesta di indennizzo per i danni strutturali agli immobili. Dovranno essere indicate sui documenti sia la tipologia del danno subito che le spese di ripristino con la relativa documentazione. Potranno partecipare alla ricognizione sia i privati cittadini che le attività economiche che produttive e le associazioni. Due i mesi di tempo per compilare la domanda che poi va portata e protocollata all’Ufficio relazioni con il pubblico nel palazzo comunale. Può anche essere inviata via Pec all’indirizzo [email protected] Tutti i documenti che arriveranno, saranno usati dal Comune per una ricognizione da presentare poi alla Regione Toscana per stima dei danni. Informazioni il venerdì ore 9 -12 alla Protezione civile comunale allo 055.6390527.

Manuela Plastina