Alluvione e solidarietà. Raccolta degli studenti per il campo sportivo

Ridare vita agli spazi cittadini colpiti dall’alluvione: è l’idea di un gruppo di studenti del Liceo Agnoletti, succursale di Campi, che insieme agli ‘Angeli del fango’ si sono messi in gioco durante l’emergenza e che adesso vogliono contribuire a rimettere in piedi la città coinvolgendo i coetanei, le famiglie e tutti coloro che vorranno dare un piccolo contributo. Per farlo hanno ideato la campagna ‘Fit4Campi - un parco per tutti’ a cui si può già donare dal link www.feelcrowd.it/fit4campi oppure tramite bonifico intestato a LiMo - Linguaggi in movimento sull’Iban IT29D0200837831000106145751 inserendo la causale Donazione Fit4Campi. L’area, individuata insieme al Comune, si trova vicino al Parco Iqbal e alla Pubblica Assistenza e i fondi raccolti saranno usati per sistemare il campo sportivo e acquistare attrezzature per il fitness e giochi per bambini, affinché tutti possano tornare a vivere gli spazi all’aria aperta, importanti peril benessere psico-fisico.

P.F.N.