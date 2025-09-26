Alluvione, contributi per i danni. Tagliaferri chiede una proroga

Una proroga di 60 giorni. E’ quella che il sindaco Andrea Tagliaferri ha chiesto in modo formale al capo del dipartimento della protezione civile e alla protezione civile regionale in merito alla recente ordinanza che consente di presentare una nuova domanda di contributo per i danni subiti a causa dell’alluvione del 2023. Ordinanza che porta la firma dello stesso capo del dipartimento di protezione civile e che è rivolta a tutti i cittadini che hanno presentato il modulo B1. Un documento che ha destato, per la sua complessità, non poche perplessità fra i campigiani che ne hanno preso visione. In modo particolare in considerazione del fatto che i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 7 novembre. Una data considerata troppo vicina per la documentazione richiesta.

Per questo Tagliaferri ha chiesto una proroga. Basti pensare, solo per fare un esempio, che, come riporta il bando, quando si parla di abitazione principale e delle pertinenze, "il contributo è concesso fino all’80% del minore valore fra quello indicato nel modulo B1 e quello risultante dalla perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000 euro". Soldi che sono concessi per i danni subiti e attestati in perizia limitatamente a elementi strutturali, impianto elettrico, ascensore, intonacatura e così via dicendo. Soldi per i quali, detto più semplicemente, serve una certificazione ‘ufficiale’ rilasciata da un tecnico.

"La proposta di proroga – spiega Tagliaferri - nasce dall’esigenza di garantire a tutti i cittadini i tempi adeguati per predisporre e completare la documentazione necessaria, evitando che procedure complesse e tempistiche ristrette possano rappresentare un ostacolo all’accesso ai benefici previsti". Per poi aggiungere: "Molti nuclei familiari stanno ancora affrontando le conseguenze delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza e necessitano di più tempo per poter formalizzare in modo corretto le proprie istanze, anche in considerazione del fatto che è necessario richiedere una perizia asseverata. Una proroga necessaria, quindi, per evitare che impedimenti burocratici possano escludere dal sostegno coloro che ne hanno effettivamente diritto e favorire una gestione più equa e ordinata delle procedure".

Pier Francesco Nesti