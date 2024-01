Alluvione, Consorzio bonifica: 25 somme urgenze per 3,6 milioni

Firenze, 11 gennaio 2024 - Sono 25, per un valore complessivo di 3,6 milioni di euro, le somme urgenze affidate al Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno in seguito all'alluvione di novembre, che dopo la primissima fase emergenziale stanno andando verso il completamento. Sulle altre somme urgenze individuate, spiega una nota, è intervenuto e sta continuando a lavorare direttamente il Genio civile della Regione Toscana. Tra gli interventi, a Campi Bisenzio (Firenze) si erano subito riparate la rottura arginale sul Fosso reale in prossimità delle porte vinciane (50mila euro) e la cavità nella specchiatura in cemento sul fiume Bisenzio in prossimità del ponte di Capalle. Ad oggi sono completati i ripristini arginali sul Marinella di Travalle sul Fosso del ciliegio. A valle della A11 sul Marinella di Travalle si procederà entro gennaio al completo rifacimento. Sempre a Campi Bisenzio, a Capalle, sul Bisenzio i lavori sono ancora in corso per il ripristino della arginatura sinistra mentre sono terminati quelli sul Fosso di Crucignano. E ancora, sul Fosso Reale allo sbocco nel Bisenzio si sta lavorando alla riparazione ed aggiornamento funzionale del sistema motorizzato delle porte vinciane. Lungo l'asta collinare del Bisenzio tra Prato e Vernio continuerà almeno fino a Pasqua la rimozione del materiale vegetale flottante di grosse dimensioni e la verifica della vegetazione sull'asta principale, e affluenti. A Quarrata lavori ultimati sull'argine dello Stella a Casini e a Catena, sulla Senice, sull'Impialla per la rimozione di un ponticino crollato in alveo, e sulla Fermulla. Anche a Carmignano i lavori di completamento sono in corso sulla Furba a Seano. A Montemurlo sul torrente Bagnolo ultimata una prima ricostruzione di un muro di sponda in destra idraulica e in corso un altro simile intervento murario. A Serravalle Pistoiese lavori di completamento sull'argine da proteggere del torrente Castelnuovo a Cantagrillo. Per il presidente del Consorzio Marco Bottino "resta poi l'elenco dei 56 interventi per un importo complessivo stimato in 225 milioni di euro individuato dal Consorzio e trasmesso al commissario per l'emergenza e con i quali si penserebbe di poter avere un impatto significativo nella riduzione del rischio residuo nelle stesse aree colpite dagli ultimi eventi calamitosi".