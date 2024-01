Alluvione Case popolari agli sfollati. E’ aperto il bando straordinario

Un bando straordinario per l’utilizzo degli alloggi Erp da parte delle famiglie alluvionate. E’ quello indetto dal Comune e che si concluderà il prossimo 19 luglio. Una misura che va ad aggiungersi alle altre pensate – e volute – dall’assessore al sociale Lorenzo Ballerini a seguito di quanto successo: fin da novembre, infatti, l’amministrazione comunale è intervenuta per recuperare una parte delle case popolari che erano in attesa di essere ristrutturate, con la possibilità di utilizzarle, per rispondere all’emergenza alluvione. Spendendo anche ‘di tasca propria’, con una cifra che ha superato i 40.000 euro e che è servita per una serie di interventi di manutenzione legati appunto ai danni provocati dalla piena. "Questo intervento – spiega l’assessore Ballerini - si unisce a un’altra serie di azioni che in questi mesi sono state messe in campo, fra cui gli avvisi pubblici, ancora aperti, per reperire camere di strutture ricettive e alloggi privati da mettere a disposizione di nuclei con fragilità e in difficoltà socio-economica". Entrando nello specifico, "si tratta di un bando di concorso che avrà la durata di sei mesi a cui possono accedere tutti coloro che hanno avuto la propria abitazione principale, nel Comune di Campi, inagibile a seguito dell’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi". Una volta verificati i requisiti e ottenuto l’utilizzo delle case, questo avrà la durata massima di sei mesi e cesserà comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva del bando Erp 2023. "Abbiamo ristrutturato degli alloggi – ha aggiunto Ballerini - e adesso li mettiamo a disposizione di chi ne ha più bisogno. Dall’inizio dell’emergenza, ci siamo subito adoperati per trovare delle soluzioni per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, come dimostrano anche le misure adottate con il bilancio di previsione, con una cifra che mai in precedenza era stata inserita per quanto riguarda il sociale, oltre 2 milioni e 200.000 euro, tante tessere di un ‘puzzle’ che si sta via via componendo, con l’obiettivo di prestare sempre più attenzione alle fasce più deboli della cittadinanza, l’obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’inizio di questa consiliatura". Chiunque sia interessato al bando, può rivolgersi all’Ufficio casa del Comune di Campi per avere tutte le informazioni necessarie.