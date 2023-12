Alluvione a Campi. Caritas mobilitata

Un punto di ascolto della Caritas a Campi Bisenzio dedicato esclusivamente a raccogliere i bisogni di chi è stato colpito e danneggiato dall’alluvione. Il servizio è stato pensato per intercettare e prestare un aiuto puntuale alla popolazione in questo particolare momento di difficoltà.

Il “Centro di Ascolto Straordinario Alluvione” nasce dalla collaborazione fra i parroci del Vicariato di Campi, la Caritas diocesana di Firenze, e il supporto del team emergenze di Caritas Ambrosiana. Il “Centro di Ascolto Straordinario Alluvione”, ospitato dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in via Alcide de Gasperi 9, avrà i seguenti giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 17 alle 19

sabato mattina dalle 10 alle 12.

Si potrà fissare un appuntamento telefonando al numero 335 1825734, inviando una mail a [email protected] o presentandosi di persona negli orari di apertura del Centro.

Nell’appuntamento l’operatore della Caritas raccoglierà le informazioni necessarie relative ai bisogni. Successivamente verrà effettuato un sopralluogo per ottimizzare le richieste. Tanti sono ancora fuori casa e la Caritas ha dovuto attivare sempre a Campi anche un centro di distribuzione di alimenti e prodotti per la pulizia, perché essendo chiusi tanti esercizi commerciali di vicinato allagati, gli anziani senza auto o quelli che le auto non le hanno più, perché distrutte, non possono spostarsi per andare ad acquistare questi beni altrove.

Questi piccoli aiuti possono dare almeno un po’ di speranza per rimettersi in piedi, come la concessione di 27 deumidificatori che possono essere messi a disposizione di famiglie e commercianti che abbiano avuto case e negozi allagati. Importante sottolineare che questo particolare punto di ascolto della Caritas sarà dedicato solo all’ascolto delle problematiche connesse all’alluvione. Per le altre situazioni di difficoltà rimangono operativi i centri di ascolto della Caritas vicariale che continueranno a svolgere il loro consueto servizio alle persone.