Alluvionati a Mugello: bollette a ottobre per privati e attività

Era un provvedimento atteso e promesso. E ora la buona notizia è confermata. Privati e attività nei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane del maggio scorso pagheranno più tardi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti: Arera, l’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente ha infatti prorogato al 31 ottobre il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento, per i "titolari di utenze e forniture di abitazioni eo sedi la cui integrità funzionale risulti compromessa in conseguenza degli eventi meteo".

In precedenza la data era già stata prorogata una volta, al 31 agosto. L’agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di utenze e forniture dei Comuni per i quali è stato proclamato lo stato di emergenza, in Emilia Romagna, nelle Marche e i Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa. Rimane fuori invece, anche per questo provvedimento, il Comune di San Godenzo, "dimenticato" nell’elenco dello stato di emergenza.

Nel periodo di sospensione delle bollette, spiega l’Arera, sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali. Alla conclusione del periodo di sospensione, fatta comunque salva la facoltà degli utenti di corrispondere gli importi dovuti secondo i normali termini di scadenza delle fatture ancorché sospese, i gestori sono tenuti ad offrire ai propri clienti un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo minimo di 12 mesi, senza applicazione di interessi.

Per poter beneficiare dell’ulteriore sospensione, gli interessati dovranno inviare – entro il 31 agosto – ai gestori di gas, luce, acqua e rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o la fornitura sia collocata in una abitazione o in una sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.

Paolo Guidotti