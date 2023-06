All’Rsa Guidi Raggio arriva Easy Med Un sistema di telemedicina italiano Trasmette ai sanitari i dati del paziente

Easy Med è un sistema di telemedicina che viene incontro alle esigenze di medici di famiglia e specialisti, che desiderano monitorare da remoto i propri pazienti. Una tecnologia di semplice utilizzo e innovativa, che permette di raccogliere i dati biomedici dai dispositivi di misura in modo semplice, veloce ed economico, senza richiedere ai pazienti l’utilizzo di smartphone, tablet o altri strumenti elettronici: è in grado di raccogliere le rilevazioni compiute da dispositivi biomedici come pulsiossimetri, body monitor, saturimetri, sfigmomanometri, elettrocardiografi, termometri, etc. I dati raccolti vengono quindi messi a disposizione degli operatori sanitari o ai familiari degli assistiti attraverso un pannello di controllo web. È stato messo a punto dall’azienda italiana Orangee e promette di essere economico. Verrà applicata sul campo nell’ambito della collaborazione con la residenza per anzianiGuidi Raggio di Firenze.