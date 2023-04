All’orto con i nonni, per coltivare la conoscenza

Piccoli agricoltori crescono. È rivolto alle famiglie calenzanesi con bambini dai 5 ai 10 anni il progetto “All’orto con i nonni“ al via con il sostegno del Comune di Calenzano e organizzato dall’associazione “Sale in Zucca“ in collaborazione con il comitato degli orti sociali di Dietro Poggio. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa quello di insegnare ai bambini a conoscere e rispettare il loro territorio, l’importanza dei beni collettivi e il piacere di ristabilire un legame sano con la terra e l’alimentazione. Un percorso di conoscenza guidato dai “nonni“ del quartiere di Dietro Poggio che socializzeranno con i più piccoli tramandando esperienze da una generazione all’altra e nozioni concrete sulla coltivazione degli orti. Il progetto inizierà il 19 aprile e proseguirà ogni mercoledì dalle 17 alle 18,30 agli orti sociali di via Martini. A giugno, con la chiusura delle scuole, l’orario potrebbe essere rimodulato. In caso di maltempo saranno a disposizione per i laboratori gli spazi dell’associazione Anziani in piazza De André o la sala della residenza Don Marco Brogi. Per informazioni e per iscriversi si può contattare Sale in Zucca al numero 3384138814.

"L’amministrazione comunale ha contribuito alla realizzazione del progetto – spiega l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – perché riteniamo davvero positivo promuovere curiosità e interesse verso il lavoro della terra e il senso di responsabilità di ogni bambino e bambina nel gestire un bene comune, imparando anche regole nuove. Il valore aggiunto è poi quello di valorizzare i saperi dei nostri anziani dando loro la responsabilità di tramandare le loro conoscenze alle nuove generazioni e incoraggiare momenti di convivialità e conoscenza reciproca, favorendo l’inclusione".

