Allontanato per abusi la madre lo riprende. Ma viene arrestato

Una storia paradossale per un cinquantenne di Scarperia. Dove Legge e amore stridono l’una con l’altro e non trovano la quadra. Era stato allontanato dall’abitazione della madre con la quale conviveva a seguito di ripetuti maltrattamenti, che venivano scatenati in buona parte dall’abuso di alcool.

La madre, però, dopo aver ottenuto la misura cautelare dell’allontanamento, ha spontaneamente ripreso il figlio in casa, permettendogli di dormire nella propria dimora. Ma cuore di mamma, non è onere di Giustizia.

"I carabinieri, messi al corrente della circostanza, a quel punto sono intervenuti e l’hanno arrestato in flagranza", spiega l’avvocato Daniele Quaranta, legale dell’imputato.

"La mamma, sentita a sommarie informazioni, ha confermato di essere stata lei stessa a permettere al figlio di dormire in casa".

Le responsabilità saranno stabilite nel corso del procedimento penale.