Alloggi pubblici. In graduatoria 92 famiglie

Sono 92 le famiglie entrate nella graduatoria provvisoria per un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Impruneta. Cinque le domande escluse per motivi di difformità o Isee. L’elenco è stato pubblicato sul sito del Comune senza nomi nel rispetto della privacy, ma con numeri identificativi delle pratiche e accanto punteggio assegnato a ciascuna famiglia. Fino al 18 maggio è possibile presentare opposizione alla graduatoria chiedendone la revisione sia in caso di esclusione, sia per richiedere il cambiamento del punteggio. Sempre sul sito del Comune di Impruneta è stato pubblicato anche l’elenco sempre provvisorio per il servizio educativo per i più piccini al nido comunale "Pepolino" per il prossimo anni. E’ destinato ai residenti nel territorio comunale e accoglie bambini con un’età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni.