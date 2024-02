Alloggi popolari agli alluvionati. Ma loro non ci vogliono andare

Al bando straordinario per l’utilizzo di alloggi Erp a favore di nuclei familiari alluvionati a oggi nessuno ha risposto. Un dato, questo, che sembra andare in controtendenza con le quattromila abitazioni che, loro malgrado, sono rimaste danneggiate dalla furia dell’acqua. Bando che si era aperto lo scorso 19 gennaio e che è stato indetto dall’amministrazione comunale, impegnata fin da novembre a recuperare una parte degli alloggi Erp che erano in attesa di essere ristrutturati con la possibilità di utilizzarli per rispondere proprio alle esigenze generate dall’emergenza alluvione. Dodici alloggi dislocati su tutto il territorio comunale ai quali, come confermato dall’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini, si potrà accedere almeno fino alla fine di giugno. Dall’inizio di luglio, infatti, partirà la nuova graduatoria del bando Erp, dopo gli otto già assegnati nel mese di novembre. "Questo intervento – ha spiegato Ballerini - si unisce a un’altra serie di azioni che in questi mesi sono state messe in campo, tra cui gli avvisi pubblici per reperire camere di strutture ricettive e alloggi privati da mettere a disposizione di nuclei con fragilità e in difficoltà socio-economica. Complessivamente si è trattato di un intervento di ripristino senza precedenti, dettato dal fatto che era necessario, oltre che urgente, dare delle risposte alla cittadinanza. Per quanto riguarda il 2024, invece, abbiamo stanziato altri 50.000 euro per ristrutturare altri alloggi".

Ma questa non è l’unica novità di rilievo illustrata dall’assessore Ballerini. Restando infatti in tema di emergenza abitativa, che in seguito all’alluvione ha visto purtroppo crescere le problematiche esistenti e che riguardano sia italiani che stranieri, "a fine dicembre – spiega – è stato approvato il nuovo regolamento che va a gestire tutte le richieste di sostegno che non rientrano nell’Edilizia residenziale pubblica. E che subentra a quelli più vecchi, l’ultimo dei quali risale addirittura al 1999. E’ un servizio già in essere e che coinvolge direttamente i servizi sociali. Saranno loro, infatti, in una commissione di cui faranno parte anche gli uffici ed enti del terzo settore a dare le risposte del caso ai cittadini".

Pier Francesco Nesti