Allo spazio Berti il libro di Comerci

Si intitola "Viaggio dai Mille a oggi" il libro di Antonio Comerci che sarà presentato, martedì 19 alle 17,30, allo Spazio espositivo Berti in via Bernini 57. Introdurrà l’incontro Lia Bogliolo presidente della sezione soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano e il libro sarà poi presentato da Lido Contemori, illustratore e autore della copertina. L’autore racconterà poi come è nato il volume che racconta una serie di libri letti e apprezzati per varie ragioni da Comerci. L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito.