Allevamento di suini, residenti in rivolta

Ieri sono andati dai carabinieri a raccontare la loro esasperazione. È l’ultimo atto in ordine di tempo dei cittadini della zona di Novoli, a Barberino Val d’Elsa, alle prese con il cattivo odore che arriva da un allevamento di maiali non lontano dalle case. "È una puzza soffocante, non si riesce neppure a dormire. Con questo caldo siamo costretti a tenere le finestre chiuse, non ce la facciamo più", racconta alla Nazione Stefano Tinacci portavoce degli abitanti del quartiere. "Nel 2016 il podere in questione ottenne il permesso per allevare 90 maiali di cinta senese, sembra per Unicoop. Animali che, a quanto ci risulta, sono arrivati a essere quasi 1.200 e non soltanto di cinta senese. Arrivano dai Paesi più svariati, Romania, Bulgaria, per essere ingrassati. E il risultato è una puzza terribile". Tinacci sottolinea come ormai i cittadini "di Barberino, Tavarnelle, Tignano, San Filippo siano allo stremo. Abbiamo fatto riunioni, cercato soluzioni. Il risultato è che si continua a soffocare, è un disagio estenuante. Abbiamo fatto tutti i passi utili, abbiamo cercato di coinvolgere le istituzioni, anche Usl e Arpat. Ma francamente non ne veniamo a capo. E le nostre notti a finestre chiuse in questa estate rovente ha esasperato la vita di noi residenti".