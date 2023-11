Allerta meteo gialla, il sindaco di Campi: “Chiusi parchi e giardini”

Campi Bisenzio (Firenze), 22 novembre 2023 – Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, in seguito all’allerta meteo gialla in corso nella giornata di oggi, 22 novembre, ha emesso un’ordinanza per chiudere parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando inoltre ai cittadini di “non frequentare le aree verdi liberamente accessibili”.

Il primo cittadino di Campi chiede inoltre massima attenzione ai gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili, di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza.

Il codice giallo emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale riguarda il rischio idraulico del reticolo minore, il rischio idrogeologico e il vento forte.

In particolare l’allerta meteo per rischio idrogeologico (quindi ingrossamento dei fiumi e rischio frane) ha validità su Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Mugello e Alto Mugello dalle fino alla mezzanotte del 22 novembre.