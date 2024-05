Vento forte, prolungata l’allerta gialla sulla costa e in Mugello

Firenze, 21 maggio 2024 – Per la sola zona dell'Alto Mugello è stato prolungato fino alle ore 8 di domani, mercoledì 22 maggio, il codice giallo per vento forte. È quanto comunicato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. In una situazione che vede il fronte del maltempo in fase di allontanamento, con residue precipitazioni nelle zone interne, spiegano ancora dalla Sala operativa, continuano invece a soffiare forti venti di libeccio e ponente sul litorale livornese e parte dell'arcipelago, sul Valdarno medio e inferiore e sull'Alto Mugello-Romagna toscana, dove le raffiche potranno raggiungere i 70-80 chilometri all'ora. Il fenomeno tenderà poi ad attenuarsi nel corso del pomeriggio.