Firenze, 26 giugno 2018 - Una serie di infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di moderata instabilità con l'arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di giovedì 26 luglio e di venerdì 27 luglio. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale (Soup) ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la Toscana a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di venerdì 27, sempre fino alle 20.

Ecco in sintesi i fenomeni pioggia e temporali. Nel pomeriggio di giovedì, possibilità di rovesci e temporali sparsi o isolati sulle zone interne, più probabile e frequenti in Appennino e sui rilievi centro meridionali; i temporali potranno risultare localmente forti ed essere associati a grandinate e colpi di vento. Nel pomeriggio di venerdì, possibilità di temporali isolati sulle zone interne, più probabile e frequenti sui rilievi di Appennino e Amiata; i temporali potranno risultare localmente forti ed essere associati a grandinate e colpi di vento. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.