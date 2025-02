Alleanza fra sindaco e studenti in nome del carnevale

Partnership nel nome del carnevale medievale. Il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi ha incontrato la preside del liceo artistico di Porta Romana a Firenze e Sesto Fiorentino Laura Lozzi per coinvolgere gli studenti nella valorizzazione culturale e artistica del carnevale medievale sancascianese giunto alla 13esima edizione. Gli studenti svolgeranno attività artistiche inerenti i loro specifici indirizzi di studio come fotografi e filmaker, arti grafiche e multimedialità. La parata dei rioni sancascianesi si ispira ai fatti, ai personaggi, alle culture e alle tradizioni delle antiche origini del Castello di San Casciano che domenica 30 marzo proporrà la consueta tenzone narrativa e teatrale. Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre sono pronte per unire teatro di strada e volontariato. I giovani del liceo artistico sono chiamati a catturare con i loro obiettivi, macchine fotografiche e strumentazioni video, lo spirito creativo dei volontari. Come spiega il sindaco "quest’anno puntiamo sul binomio Carnevale e giovani per far innamorare anche i giovani dell’autenticità della storia di questa nostra iniziativa".