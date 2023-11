"Alle primarie non rinuncio"

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non fa mai niente a caso. E non dice mai niente a caso. Ormai l’obiettivo è chiaro: cercare di unire le varie anime del Pd per trovare un accordo in vista delle comunali 2024 a Firenze. Qualche tempo fa la foto, geniale, con le due contendenti per la poltrona principale di Palazzo Vecchio ovvero l’assessora Sara Funaro – nardelliana – e l’ex assessora Cecilia Del Re, per niente nardelliana. Ora, a margine di una conferenza stampa in Comune, ecco la frase pesante. "La chiave è riuscire a riunire tutto il partito – dice Giani -. Vorrei che Funaro e Del Re iniziassero a dialogare e che l’accordo lo facessero tra loro, sarebbe la cosa più bella". Una unione che ad oggi sembranon facile da ottenere – l’ambiziosa Del Re ad ora non sembra accontentarsi di un ruolo, seppur di peso, nella prossima giunta per far spazio a Funaro – ma su cui Giani continua a lavorare. "Sarebbe bello che attraverso il dialogo loro stesse riuscissero a trovare il modo per guardare alle elezioni in modo vincente", sottolinea il presidente della Regione.

Il sindaco Dario Nardella, elegantemente, evita di entrare in modo diretto nel dibattito. Da parte sua solo un auspicio nelle ultime 24 ore: "Mi auguro – dice – che il prossimo sindaco di Firenze sia una donna". E Del Re? Un martello pneumautico. Continua a chiedere le primarie e continua ad andare per la sua strada. Dopo aver lanciato, nei giorni scorsi, una serie di siluri verso la classe dirigente dei Democratici ieri è tornata a rimarcare la sua posizione: "Come ho detto al presidente Giani e al segretario Fossi, ci siamo sempre per un dialogo, ma si tratta di una questione politica – afferma -. Le primarie sono proprio quello strumento che non solo ci consente di stare tutti assieme, ma che ci permette anche di allargare la partecipazione, e quindi vincere le elezioni con tutto il fronte progressista. Possiamo dare insieme, io e Sara, attraverso le primarie, voce ai cittadini, che desiderano partecipare e scegliere la candidata sindaca". E’ un trionfo di martelli perché nessuno – Eugenio Giani, Dario Nardella, Sara Funaro, Cecilia Del Re – vuole mollare un centimetro. Tempus fugit, tra poco è ora delle scelte.