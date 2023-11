All’Astra si ’guarda’ la spiritualità

E’iniziata con la proiezione di "The farewell-Una bugia buona" di Lulu Wang (moderatore don Gherardo Gambelli), la rassegna "Progetti non previsti-La via semplice è quella più difficile" organizzata da Cinema e Spiritualità, a cura dell’Associazione Sant’Ignazio di Firenze in collaborazione con la Fondazione Stenses.

Si tratta di quattro incontri al cinema Astra di piazza Beccaria, con moderatori sempre diversi. Prossimo appuntamento, il 19 novembre con "Torna a casa Jim" di Marios Piperides (moderatore Sivia Meli).