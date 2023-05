Allarme zanzare Alia nei mercati per prevenzione

Tornano anche a Lastra a Signa le attività di controllo per limitare la presenza di zanzare, soprattutto nelle aree pubbliche. A fianco delle azioni condotte da Alia Servizi Ambientali SpA, sono previsti tre appuntamenti per informare la cittadinanza (il 10 maggio a Ginestra Fiorentina, il sabato 20 maggio a Lastra a Signa in via dello Stadio e il 19 maggio a Malmantile) organizzati dall’amministrazione comunale durante i mercati settimanali. Nell’occasione sarà consegnato un campione di prodotto antilarvale alla presenza dei tecnici di Alia e della Prevenzione Asl. Secondo le verifiche dell’amministrazione, il 70% dei focolai di zanzara si trova in zone private e per contenerli è indispensabile la collaborazione dei cittadini. Si raccomanda di eliminare le raccolte di acqua anche minime (sottovasi, contenitori abbandonati, bidoni) o di trattarle con opportuni prodotti antilarvali (soprattutto nel caso di caditoie e pozzetti). La distribuzione continuerà fino a esaurimento scorte. Info: 055.8743250.