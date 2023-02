Allarme Superbonus Il sindaco contro il governo "A rischio 800 posti di lavoro"

Sul tema del Superbonus la preoccupazione a Firenze è altissima. E i numeri sono chiari: "Il provvedimento che ha cambiato, per l’ennesima volta, le regole del gioco sul Superbonus provocherà la perdita di ottocento posti di lavoro – ha detto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella -. E 350-400 imprese sono in difficoltà nell’area fiorentina".

Nardella ieri ha incontrato Cna e sindacati proprio in relazione alle modifiche sul Superbonus. "Le imprese potrebbero fallire da un momento all’altro – ha affermato Nardella -. Il grosso problema riguarda questo stock di crediti incagliati, a fronte di 120 miliardi di crediti riconosciuti ce ne sono 80 che si possono assorbire e 40 che rimangono nel limbo. Molti di questi crediti pesano sia sulle aziende che li hanno bloccati nei cassetti fiscali che sulle famiglie. Noi faremo, tramite Ance, una serie di proposte al governo, come sbloccare la cessione del credito e poi introdurre criteri come l’Isee per favorire le famiglie che sono più in difficoltà".

Siccome sul tema ci deve essere un confronto costante è stato deciso anche di costituire un tavolo permanente in modo da monitorare la gestione dei crediti incagliati ma il problema è che in generale, ha attaccato Nardella, "manca una visione, una strategia da parte del governo". Inoltre il problema delle regole "che cambiano continuamente" porta anche il rischio che "si ingeneri una catena di illegalità. Ci sono società che acquistano i crediti di imposta a condizioni molto sfavorevoli per le imprese, che si trovano con l’acqua alla gola".

Il presidente di Cna Costruzioni Toscana Giuseppe Comanzo ha parlato di "ricadute gravi". E poi ha reso l’idea, con molta amarezza: "Lo Stato calpesta le proprie regole – ha evidenziato –. In 33 mesi, dalla nascita del Superbonus ad oggi, ci sono state 30 modifiche legislative che hanno prodotto la catastrofe che si sta manifestando adesso". Forti preoccupazioni anche da parte dei sindacati: la Fillea Cgil Firenze ha parlato di "dramma enorme", puntando il dito contro una politica "che non è a conoscenza di quello che sta accadendo" mentre la Filca Cisl Firenze ha affermato che il fatto tempo è determinante "e non se ne può più perdere". "Ora è necessario prevenire eventuali tavoli di crisi aziendali", il commento della Feneal Uil Firenze. Sulle imprese, sulle famiglie e sui cittadini è allarme rosso.

Niccolò Gramigni