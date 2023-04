Allarme sicurezza in San Jacopino I cittadini chiedono più interventi ’o ci rivolgeremo alla vigilanza privata’

"I cittadini sono tornati a richiedere con insistenza l’installazione delle telecamere di sicurezza in punti strategici del rione come su viale Redi e sulle vie Marcello e Toselli. Noi non ne possiamo più, siamo esasperati tra raid alle auto, spaccate e risse. Chiediamo con forza un intervento della prefettura con un maggiore presidio del territorio. Ringraziamo le forze dell’ordine per lo sforzo ma purtroppo non basta. Se non dovessimo trovare ascolto ci rivolgeremo anche noi a guardie private". Così Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, commenta l’incontro di venerdì fra il comitato stesso, rappresentanti della giunta e forze dell’ordine sulla sicurezza nel quartiere. Ha partecipato una settantina di persone. L’assessore Giorgetti ha parlato dei prossimi interventi sulla mobilità nel quartiere, mentre Aldo Cursano di Confcommercio e Riccardo Peruzzi di Alia hanno spiegato regole e normative per migliorare la vivibilità del quartiere.