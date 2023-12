Allarme sicurezza, Fratelli d’Italia: "La città è fuori controllo"

Ragazze aggredite in piazza Resistenza: "Scandicci città fuori controllo". E’ la posizione di Fratelli d’Italia che in una nota firmata dal segretario provinciale, Claudio Gemelli e dal responsabile cittadino Kishore Bombaci, che ha condannato senza appello l’ennesimo episodio di violenza successo nei giorni scorsi in città, con due ragazze sono riuscite a sfuggire miracolosamente a un’aggressione di natura sessuale. "Siamo scossi – commenta Bombaci – innanzi all’ennesimo episodio di violenza in una città che sembra sempre più in balia di se stessa, senza che le Istituzioni cittadine riescano a porre argine al fenomeno. Questa volta è andata bene e ringraziamo il barista-eroe che ha salvato queste ragazze. ma la prossima volta saremo ancora così fortunati?". "La situazione in città sta rapidamente peggiorando – ha aggiunto Claudio Gemelli – e non si vedono vie d’uscita. Stiamo ancora aspettando idee proposte e soluzioni dell’Amministrazione che però nicchia in modo inaccettabile mentre la città diventa ostaggio di sbandati, immigrati e giovani delinquenti. Esiste un problema grosso. E nascondere la testa sotto la sabbia non risolve la situazione – continuano Gemelli e Bombaci". La richiesta all’amministrazione è quella di avere più attenzione alla sicurezza in città. "L’Amministrazione smetta – concludono Gemelli e Bombaci – di pensare autoreferenziale alle proprie questioni interne e si occupino della cittadinanza. Se non sono capaci di farlo, è giusto che vadano a casa".