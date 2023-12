Allarme sicurezza al centro Rogers: "Qui spaccio,degrado e malviventi"

"Scandicci non è il bronx". Ma potrebbe sempre diventarlo. L’ennesimo fatto di violenza, due ragazze molestate pesantemente nel cuore della notte in piazza Resistenza, pone l’accento sulla difficoltà di controllare proprio quest’area che è il centro vero della città.

Una piazza che è difficile soprattutto per coloro che la vivono tutti i giorni, ossia i commercianti del centro commerciale naturale.

Negozi aperti con molte speranze, che si trovano in balia di persone poco raccomandabili, di giorno e di notte. "Ogni mattina – racconta Vittoriano Farsetti, presidente del centro commerciale naturale e titolare del negozio di ottica proprio in piazza Resistenza – troviamo le colonne e gli anditi del palazzo segnati e maleodoranti per l’urina di chi ha usato questi spazi come bagno. E in un passato recente non sono mancati episodi che ci hanno segnato: le vetrine infrante, delinquentelli che molestavano clienti e commesse negli spazi commerciali. Tutto questo si unisce allo spaccio libero, che va in scena in pieno giorno neanche troppo di nascosto".

I rappresentanti del commercio, hanno incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione. Ancora Farsetti: "Abbiamo ribadito che Scandicci non è il Bronx (quello criminale degli anni ’70, non l’attuale quartiere che è diventato residenziale dopo un intervento radicale di messa in sicurezza dall’amministrazione newyorkese ndr), ma che servono maggiori controlli sicuramente preventivi. Siamo consapevoli che gli organici sono ridotti, e che la notte i vigili non sono di turno, ma quello che succede in piazza, merita una riflessione profonda".

L’escalation è stata evidente: siamo partiti dalle risse tra ragazzini, passando allo spaccio, alle aggressioni a scopo di rapina, e ora le molestie sessuali. L’altra notte le due ragazze aggredite e palpeggiate dai due malviventi, hanno fortunatamente trovato aperto l’unico locale attivo in piazza, e vi si sono rifugiate. Ma la piazza è un contenitore vuoto, soprattutto dopo le venti, che fa da contraltare a un centro direzionale e a infiniti campi pieni di fango. Fango ovunque. Spazi vuoti che diventano terra di nessuno o alloggi della disperazione, come l’ex Alberti, sgombrato recentemente che non era solo abitato da senza fissa dimora, ma è stato totalmente vandalizzato e distrutto. Le associazioni di categoria, i commercianti, da sempre si sono detti disponibili a collaborare col comune per avere un luogo più sicuro dove lavorare. Ma piazza Resistenza, sarà sicuramente una patata bollente nella prossima campagna elettorale, visto che la sicurezza, reale e percepita, è uno dei temi più sentiti dagli elettori di Scandicci, come è emerso dai sondaggi fatti fare dai partiti politici sul territorio.

Fabrizio Morviducci