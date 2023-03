Allarme pronto soccorso, la Regione: “Serve un piano nazionale”

Pronto soccorso in affanno

Firenze, 2 marzo 2023 - Una delibera che interviene sull'organizzazione del pronto soccorso, una proposta di legge per anticipare risorse a favore degli operatori sanitari e il pressing sul ministero della Salute per un piano nazionale speciale per i pronto soccorso. Sono le principali misure spiegate oggi dall'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, dopo la lettera inviata ieri dai medici dei pronto soccorso toscani per lanciare l'allarme sulla situazione.

Secondo Bezzini è necessario “alzare il tono dell'iniziativa nazionale. Ieri tutti gli assessori alla sanità hanno selezionato una serie di priorità da porre al ministro, che incontreremo nei prossimi giorni, e tra queste abbiamo evidenziato la necessità di fare un piano speciale per il pronto soccorso che preveda un aumento significativo delle retribuzioni per i professionisti, che dia la possibilità di produrre innovazione di natura organizzativa e che perimetri il campo delle responsabilità che i professionisti si trovano ad affrontare svolgendo ruoli estremamente delicati. Quindi le Regioni italiane chiedono al Governo azioni tempestive e incisive per affrontare questa problematica".

Bezzini, sul piano regionale, ha annunciato “una delibera che sarà pronta per la prossima settimana con iniziative sul piano dell'organizzazione e anche riconoscimenti aggiuntivi sul piano economico". L'obiettivo è anche sbloccare alcune risorse, attraverso una proposta di legge, che erano state stanziate un anno e mezzo fa. Si tratta di fondi pari a 1,8 milioni di euro.