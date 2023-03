Allarme lupi sulle alture di Bruscoli "Temiamo per le nostre mucche"

Che sui monti e le campagne del Mugello e dell’Alto Mugello ci siano anche i lupi, è fatto noto ormai da molti anni, e lo sanno bene gli allevatori mugellani, con numerose stragi di peco. Ma quando gli avvistamenti sono prossimi ad abitazioni, paesi ed aziende agricole, la preoccupazione cresce. Ora è la volta di Bruscoli, frazione firenzuolina. Qui, la scorsa domenica, al mattino intorno alle 10, mentre un gruppetto di cacciatori stava addestrando i propri cani, nell’area adibita a questa attività, “Il Foro“, a ridosso del centro abitato, si sono visti tre esemplari adulti di lupo, a poca distanza, intenti a mangiare un istrice o un tasso. I cacciatori si sono preoccupati anzitutto dell’incolumità dei loro cani, perché una zuffa tra cani e lupi e sicuramente meglio evitarla, e poi a Bruscoli si è sparsa la voce di questo incontro ravvicinato. E così l’allarme è arrivato anche alla vicina azienda agricola e zootecnica “Il Palazzo“, guidata da Valeria Bruni Giordani insieme alla madre Elisabetta.

"Per noi – dice l’imprenditrice agricola firenzuolina - è un problema grave. Come facciamo a mandare al pascolo i nostri animali sapendo del rischio che corrono?". Avvistamenti di lupi, a Bruscoli, c’erano stati anche in inverno, "ma durante la stagione fredda i nostri bovini li teniamo chiusi nelle stalle". Ora però le porte della stalla de “Il Palazzo“ sono aperte e gli animali possono andare e venire, e a breve si conta di mandare il bestiame a ruminare nei verdi pascoli che circondano Bruscoli.

"Per il 70% del tempo – dice Bruni Giordani – lasciamo liberi i nostri animali al pascolo. Del resto lo si sa, la carne buona viene soprattutto grazie al pascolo. Per noi poi, che siamo un’azienda biologica sull’Appennino, il pascolo è fondamentale. Lasciare fuori al pascolo manze e vitelli significa benessere animale, movimento e buona alimentazione, ed anche un vantaggio economico per l’azienda stessa". E cominciano anche a dirlo in paese. Perché la prospettiva di andare a passeggio nella campagna intorno a Bruscoli e di imbattersi in un branco di lupi non è certo tranquillizzante. E si teme che la paura del lupo possa frenare anche la venuta di turisti ed escursionisti.

Paolo Guidotti