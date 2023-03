Allarme La ’banda del maresciallo’ Depredata un’altra pensionata

Il falso ’maresciallo’ continua a colpire. E’ comparso, o ricomparso in città da alcuni giorni, forte dell’assistenza di uno-due complici – forse c’è anche una donna – e miete vittime tra le anziane. Dopo i 10000 euro e i gioielli di famiglia razziati a una 90enne, zona Rifredi, con la scusa che sarebbe passato alla...’cassa’ un ’avvocato’ aa causa di un incidente provocato dalla nipote della pensionata, venerdì pomeriggio è stata la volta di una 83enne.

Si è presentata alla Stazione Carabinieri di Ricorboli per sporgere denuncia sull’incursione subita in casa sua poche prima.

Più o meno stesso copione, stesso modus operandi. Intorno alle 12 – ha raccontato la donna – uno sconosciuto le ha telefonato presentandosi come ’maresciallo’.

L’ha allarmata così, e così tanto, daconvincerla a consegnare 11.000 euro circa a un sedicente avvocato presentatosi all’abitazione della 83enne.

A dire del ’maresciallo’ quei soldi, tanti, erano necessari per far rilasciare il figlio, trattenuto in una caserma a seguito di un ’sinistro stradale’.

L’anziana donna comprendeva il raggiro solo diversi minuti dopo, vedendo rientrare a casa il figlio. E non gli era accaduto niente del genere...

L’Arma sta svolgendo la campagna di sensibilizzazione volta ad evitare le truffe ai danni degli anziani. Consigli, raccomandazioni, spiegazioni sulle ’tecniche’ adottate da questi criminali particlarmente subdoli e vili.

Proprio in zona Ricorboli si è tenuto, il 10 dicembre, presso la Compagnia Oltrarno, un incontro con i parrocchiani della Chiesa di San Piero in Palco.

I prossimi appuntamenti per l’area dell’Oltrarno e di Firenze Sud saranno: 7 marzo alle 16.30 a Bagno a Ripoli, presso la Sala Ruah della Chiesa della Pentecoste; a fine marzo, in zona Galluzzo, presso la Chiesa di San Felice a Ema.

g.sp.