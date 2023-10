Allarme in San Lorenzo. Spaccate e furti. La rabbia dei negozianti: "Siamo abbandonati"

di Rossella Conte

Hanno forzato la porta con un

cacciavite senza riuscire ad entrare ma causando un danno da migliaia di euro. Sabato, poco dopo le 4 del mattino, Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e portavoce delle botteghe storiche di San Lorenzo, per la ventunesima volta ha ricevuto la sgradita visita dei ladri. Un uomo, a viso scoperto e con uno zaino in spalla, senza nessuna paura di essere visto, ha cercato di forzare la porta del Caffè Le Rose di piazza dell’Unità. "Non sono stato l’unico – racconta Cursano -, nella stessa notte sono entrati anche in una tabaccheria e in un bar.

Ogni mattina, nel mio locale, c’è un via vai di persone che mi segnala un furto o un atto vandalico. Ci sentiamo abbandonati nelle mani dei delinquenti. E’ assurdo che la stazione di Firenze, che accoglie ogni anno, milioni di visitatori, non abbia un presidio di polizia municipale fisso". Cursano, come detto, è la ventunesima volta che viene visitato dai ladri: "Per anni non ho trovato nessuno che mi assicurasse". Solo la settimana prima due persone straniere si erano intrufolate all’interno del Caffè degli Innocenti di via Nazionale. Sotto gli occhi sbigottiti di chi faceva colazione, hanno cominciato a darsele di santa ragione prima a suon di pugni e calci e poi usando le sedie del bar come armi. Il giorno dopo un uomo ha forzato il bandone del Bar H9 di via dell’Ariento. Non riuscendo a entrare ha spaccato il distributore delle sigarette.

"E’ la terza volta che cercano di entrare", aggiunge il titolare Angelo Ortis. Domenica, invece, è toccato al Bar Bonaiuti di viale Belfiore. Alle 5 del mattino con un tombino un uomo ha spaccato il vetro. Una volta dentro, non avendo trovato spiccioli, ha portato via il registratore di cassa. "E’ la terza volta in un anno – dice la titolare Debra Ann Bonaiuti -, è diventato difficile lavorare in queste condizioni".