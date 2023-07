Allarme frane Nuovo crollo sulla Siena-Firenze

Il costone di roccia prima dell’uscita San Casciano della Siena Firenze, in direzione Sud, è franato di nuovo. E questo ha portato a lavori di urgenza che provocano disagi un una zona ad alto tasso di cantieri. Il distacco di alcune pietre è avvenuto qualche giorno fa. Nonostante le reti di protezione per contenere il movimento franoso di qualche anno fa, le rocce si sono staccate. Questo ha obbligato un intervento urgente di messa in sicurezza.

Ma allo stesso tempo è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione Siena. Le auto, dopo un restringimento, vengono deviato sulla carreggiata Nord. Questo provoca non poche difficoltà alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. Capita che, verso Firenze le code arrivino anche alla galleria di San Casciano mentre dall’altra parte i rallentamenti iniziano ben prima del Cimitero degli Inglesi.

Sono numerosi i cantieri presenti in quel tratto di strada. In particolare per la sistemazione dei cantieri. Secondo un cronoprogramma sottoscritti da Anas e dai sindaci del Chianti, entro la fine del mese di luglio 2021 si sarebbero dovuti concludere tutti i lavori in corso in quel momento. Tutti tranne i cantieri attivi in corrispondenza dei viadotti Docciola e Falciani per la cui ultimazione sarebbero occorsi ulteriori 8 mesi.

Ma di mesi, da luglio 2021, ne sono passati 24 e i lavori sui viadotti sono ancora attivi. A quelli si aggiungono quelli per la frana. Ma se si percorre la superstrada, di cantieri ce ne sono altri. E il viaggio tra Siena e Firenze è un vero calvario.

Andrea Settefonti