Allarme Cresce la povertà educativa "Serve un nuovo contratto sociale"

di Manuela Plastina

L’Italia è il Paese con la più alta disuguaglianza educativa in Europa: i nostri giovani scontano l’eredità culturale della famiglia con scarse possibilità, se non a lungo termine, di un riscatto sociale e di conseguenza di migliorare le condizioni di reddito. I dati presentati durante l’assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani a Firenze, fanno emergere una condizione di povertà educativa preoccupante in tutto il nostro Paese, in particolare a sud e nelle isole. E’ forte il legame tra lo svantaggio socio-economico – accentuatosi negli ultimi anni per colpa della crisi - e la povertà educativa, ossia la privazione delle competenze fondamentali per uno sviluppo professionale e di benessere individuale e collettivo. In Italia un 15enne su 4, secondo un’indagine Ocse, non raggiunge il livello minimo di competenze matematiche, il 19,5% neanche nella lettura. Il dato aumenta nei minori non nati in Italia: il 41% non ha le conoscenze minime né in matematica né in lettura; si migliora, ma neanche troppo, nelle "seconde generazioni".

Alla presenza di Michele Sciscioli, capo dipartimento per le politiche giovanili e del commissario straordinario dell’Agenzia italiana per la gioventù Federica Celestini Campanari, i dati diffusi nell’assemblea confermano come sulla ricchezza educativa incidano anche le attività extrascolastiche: chi pratica sport, ha opportunità ricreative o culturali, ha risultati superiori rispetto a chi non ha la possibilità di farlo. Ci sono poi fattori ereditari: più del 60% dei figli di genitori che non hanno un’istruzione secondaria superiore, mantiene lo stesso grado di educazione; solo il 6% arriva alla laurea. Idem nel lavoro: il 41% sceglie l’occupazione dei genitori, con relativa poca mobilità sociale verso l’alto. Ancora troppo elevata la dispersione scolastica, anche rispetto agli altri Paesi europei. Preoccupante poi, secondo i dati esposti di fronte anche al presidente della Regione Eugenio Giani, i comportamenti di disagio ed esclusione. Il 2020 non ha certo aiutato: l’apprendimento a distanza e il calo dei redditi legati a pandemia e crisi, hanno messo a rischio la salute mentale, fisica e sociale.

Il distanziamento sociale ha portato a un aumento di accesso al mondo virtuale, ma anche di confinamento e di cyberbullismo. Fenomeni che in Italia hanno influenzato la capacità di lettura degli studenti. A chi spetta il compito di diminuire la povertà educativa? Gli esperti sono concordi: alle reti sociali e di supporto che circondano le scuole, le famiglie, i giovani. Concentrarsi solo sulla didattica scolastica, non affronta i divari di rendimento legati alla povertà. Ma a questo deve pensare, e anche in fretta, la politica. Manuela Plastina