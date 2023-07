Allarme alle Mulina Fiamme nelle ex scuderie rifugio dei senzatetto

Nella città arsa da un caldo africano e da incendi in serie un nuovo rogo, l’altra notte, dopo le 2 nelle scuderie dell’ippodromo in disuso delle Mulina; l’incendio di masserizie e di rifiuti abbandonati in locali dismessi abitati spesso da senza fissa dimora. Tanto è bastato a rilanciare la realtà di una Firenze dove ci sono troppe ‘enclavi’ occupate o comunque degradate. E degradanti: capannoni abbandonati e aree circostanti, ex alberghi e palazzine di enti, inutilizzate e incustodite. Altrettanti fortini di chi una casa non ce l’ha. Le Mulina rientra nel novero di questi spazi che, sottratti alla comunità, dovrebbero essere recuperati. L’ex ippodromo è usato da ombre della notte anche come nascondiglio di droga. I cani della polizia squadra cinofila, pensate, furono portati là nell’aprile 2019 per ‘allenarsi’. Infatti trovarono hashish, interrato. Nel 2020 i Carabinieri trovarono eroina nascosta nei mattoni forati. Diversi i pusher arrestati.

La storia Febbraio 2008-Luglio 2023: tre lustri dall’avviso pubblico della direzione patrimonio del Comune "per l’affidamento in concessione degli ippodromi comunali Visarno e Le Mulina, per un’attività con annessa attività di ristorazione, somministrazione alimenti e bevande. Bando per la valorizzazione a giugno 2012 . Gara a evidenza pubblica e concessione aggiudicata a Pegaso Srl con divieto di destinare il complesso, o parte di esso, a Luna Park o discoteca. Importo dell’offerta 300mila euro una tantum, 450mila dalla concessione, con durata ventennale. L’appalto fu aggiudicato dalla commissione comunale il 18 ottobre 2012. La società battuta ricorse al Tar per l’annullamento e ottenne (gennaio 2013) lo stop dell’assegnazione. Secondo bando e aggiudicazione alla Pegaso; la concorrente non partecipò.

Ma il tentativo di recupero è finito male. Malissimo. Pegaso Srl, tre imprenditori, illustrò progetti avveniristici, un mezzo Eden con piante di ogni tipo. E’ finita con un contenzioso col Comune, che ha revocata la concessione. La Srl ha chiesto al Tar di annullare la revoca, con sospensione cautelare degli effetti. Il Tar Toscana ha accolto il ricorso di Pegaso contro il Comune. E si è andati al Consiglio di Stato, il secondo grado nelle controversie tra enti pubblici e privati cittadini. Tutto bloccato, realizzazione del progetto condizionata alla definizione del contenzioso pendente. Non è finita, anzi sì. Ed è finita male. Le avvisaglie c’erano già state, un procedimento penale per turbata libertà degli incanti a carico dei tre imprenditori di Pegaso Srl. Il 28 febbraio 2013 il Comune, in autotutela, annullò l’approvazione del bando. Qui, secondo la procura, vi fu collusione fra i tre imputati per determinare l’aggiudicazione di un altro bando analogo fatto dal Comune nel 2014. Nel dicembre 2017 il gip prosciolse gli imputati, la procura fece ricorso, si andò al processo finito con un’assoluzione ’perché il fatto non sussiste’. E le Mulina – proprietà comunale, ma con obblighi di protezione in capo al concessionario – sono quello che sono. Il nodo è lì. Una squallida, triste e pericolosa evidenza.

giovanni spano