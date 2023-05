Allagamenti Istituita una task force Vigilerà su manutenzione dei terreni

di Manuela Plastina

Dopo gli allagamenti per le vie di Bagno a Ripoli, stavolta in particolare lungo via Roma, il Comune ha messo al lavoro una task force che vigilerà sulla corretta manutenzione dei terreni privati, minacciando ordinanze e multe. Ma la consigliera di Cittadinanza Attiva Sonia Redini rivendica la paternità dell’iniziativa. "A ottobre, dopo il nubifragio che ha colpito Grassina e Antella a Ferragosto – ricorda – avevamo proposto una commissione speciale consultiva per interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico: era una task force con le migliori professionalità, esperienze e conoscenze del territorio. Fu bocciata perché proposta dall’opposizione". Al tempo, sottolinea ancora Redini, "furono annunciati 60 interventi per scongiurare nuovi allagamenti. Qual è il loro stato di avanzamento e che fine hanno fatto i promessi ristori regionali per i colpiti dal nubifragio del 15 agosto? Non si può continuare a vivere ogni allerta meteo con la paura che si allaghino i garage o che vi siano smottamenti: il primo obbligo del Comune è la prevenzione e la messa in sicurezza del sistema di deflusso delle acque meteoriche, senza fare gli sceriffi".

Replicano il sindaco Casini e l’assessore ai lavori pubblici Pignotti: "Basta strumentalizzazioni politiche. Senza i rimborsi ministeriali, abbiamo stanziato noi 80mila euro per famiglie danneggiate. In 52 hanno presentato domanda per un contributo regionale. Abbiamo aperto un tavolo operativo con Genio civile e Consorzio di bonifica individuando i 60 interventi da fare, in parte già attuati, altri di prossima realizzazione". Nessuno "sceriffo", replicano ancora: "Stiamo solo applicando il regolamento rurale".