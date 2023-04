Alla scoperta delle materie Stem Tre giorni in un campus per 160 ragazzi

di Gabriele Manfrin

Un campus gratuito per studenti delle superiori, con lo scopo di avvicinarli alle materie Stem (dall’inglese: science, technology, engineering and mathematics); è questo il significato del nuovo progetto Spark promosso da fondazione Cr Firenze, Università e ufficio scolastico regionale per la Toscana. L’iniziativa, riservata agli studenti delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto che abbiano un Isee familiare inferiore ai 30mila euro, porterà 160 ragazzi, distribuiti su quattro sessioni tra luglio e settembre, dentro l’oasi del Wwf in provincia di Pistoia per tre giorni, precisamente a Dynamo camp academy. In programma diverse attività, tra cui giochi e curiosità, ma anche ascolto e dialoghi, grazie alle testimonianze raccontate da esponenti scientifici e professionisti del settore; tutto con il fine di avvicinare le nuove generazioni alle materie Stem. Discipline quest’ultime, che stanno assumendo sempre maggior rilevanza e si stanno qualificando, a tutti gli effetti, come gli strumenti più adeguati per affrontare le problematiche la contemporaneità genera; insomma, sono il futuro. Peccato che nel nostro Paese la percentuale dei laureati in questi settori sia solo il 24.5% , con un forte gap in relazione al mondo femminile, dove la percentuale si attesta sul 15%. Il progetto di Cr Firenze prende atto della situazione, e si pone l’obiettivo di aumentare l’interesse e l’appetibilità di questi percorsi di studi. "Il tema dell’orientamento alle materie scientifiche ci sta molto a cuore – spiega Gabriele Gori, direttore generale di fondazione Cr Firenze – E’ importante colmar il gap nei confronti del genere femminile in questi settori. Speriamo che il modello Spark possa incuriosire i nostri giovani ed eliminare gli ostacoli che frenano la scelta di questi percorsi".

Presente anche la prorettrice dell’università di Firenze che nel ribadire l’impegno dell’ateneo ha sottolineato la validità del progetto: " E’ un’ iniziativa molto attrattiva per gli studenti – ha spiegato Ersilia Menesini – Le attività di orientamento, affinchè abbiano successo, devono essere motivanti e coinvolgenti. L’iniziativa va in questa direzione" conclude. "E’importante avvicinare i giovani a le materie stem – ha detto Roberto Curtolo dirigente dell’ufficio scolastico regionale – dobbiamo cambiare metodo di insegnamento per ridurre il gap che abbiamo verso l’europa" Le candidature potranno essere inviate sulla piattaforma online dell’Università.