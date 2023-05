Alla scoperta della Ginori Laboratori, visite e film

Un viaggio sullo schermo all’interno della antica Manifattura Ginori di Sesto Fiorentino e nella maestria di chi l’ha fatta crescere e conoscere in tutto il mondo. Semplicemente attraverso l’arte delle proprie mani. Il prossimo sabato la Fondazione Museo Ginori presenterà la prima assoluta del docufilm "Il cuore nelle mani", della durata di 35 minuti, realizzato da Associazione Zera in collaborazione con la Fondazione Museo Ginori e la Società di Mutuo Soccorso Richard-Ginori Aps e con il sostegno di Publiacqua: l’appuntamento è fissato per le 18 nel giardino del Museo Ginori (viale Pratese 31, Sesto Fiorentino) con ingresso gratuito.

Tra aneddoti e ricordi il cortometraggio raccoglie le testimonianze dei più anziani lavoratori della Richard-Ginori e, "attraverso le loro storie, preserva la memoria delle donne e degli uomini che per una vita intera hanno dedicato alla manifattura della porcellana una sapienza artigianale unica al mondo". L’iniziativa sarà introdotta da Maurizio Toccafondi, Andrea Bruni e Alessia De Rosa. Fra l’altro la presentazione sarà anche l’occasione per rivolgere un appello ad altri ex-lavoratori della Ginori, invitati ad arricchire il docufilm con le loro storie di lavoro, talento e passione per la bellezza. L’iniziativa fa parte del programma di laboratori, presentazioni, visite guidate, proiezioni, concerti e performance teatrali organizzati dalla Fondazione Museo Ginori dal 18 al 21 maggio, nell’ambito di "Buongiorno Ceramica", la manifestazione che ogni anno coinvolge i 45 comuni italiani di antica tradizione ceramica.

Le attività, tutte aperte al pubblico e gratuite, si svolgeranno nel giardino del Museo Ginori e nell’antica sede della Manifattura di Doccia, che oggi ospita la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino. Il via, giovedì alle 19, sarà con una passeggiata teatrale alla scoperta dei luoghi della Manifattura Ginori insieme agli attori di Associazione Zera e alle conservatrici del museo (prenotazione obbligatoria a buongiornoceramica.itcitysesto-fiorentino). Venerdì alle 17, invece, alla biblioteca Ragionieri alle 17 è in calendario la visita guidata alla mostra "L’oro bianco di Sesto Fiorentino. Opere del Settecento del Museo Ginori" seguita, alle 18,30, dalla presentazione del libro "La Fata Turchina" graphic novel di Elena Triolo.

Sandra Nistri