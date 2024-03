Alla scoperta del menù scolastico

Conoscere il menù scolastico servito a scuola, stimolando gli alunni a consumare pietanze diversificate. È l’obiettivo degli incontri di educazione alimentare rivolti a bambini e ragazzi delle scuole d’infanzia e primarie promossi da Cir Food (l’azienda che gestisce la ristorazione scolastica), in collaborazione col Comune e l’istituto comprensivo. Gli appuntamenti sono partiti a fine febbraio, si tengono a scuola e trattano tematiche come "La carta di identità degli alimenti" per acquisire conoscenze utili alla lettura dell’etichetta o comprendere la differenza tra data di scadenza e di conservazione per prevenire lo spreco alimentare, oppure il "Mondo in tavola" per scoprire i piatti delle diverse etnie presenti sul territorio, accogliendo le differenze alimentari e culturali nel menù scolastico attraverso il consumo di un pranzo speciale. Il 17 aprile alle ore 17 sarà organizzato anche un appuntamento rivolto ai genitori al Centro cottura in via Togliatti sul tema dell’alimentazione del bambino con l’intervento del pediatra Paolo Becherucci.