Alla scoperta del maestro Zeffirelli. Bambini all’opera fra teatro e lirica

Dalla magia del teatro d’opera alla storia d’amore per eccellenza. E’ un successo di pubblico la mostra "Romeo & Giulietta" alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus in piazza San Firenze, che resterà in cartellone fino al 18 febbraio. Costumi intrecciati a immagini del film, foto di scena, ritratti, manifesti, documenti, scatti di pause di lavoro: un’esposizione evocativa voluta dal presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, in collaborazione con il direttore della Fondazione Cerratelli Diego Fiorini, che prevede oltre trenta costumi originali indossati durante le riprese del film "Romeo and Juliet" diretto dal maestro con Olivia Hussey e Leonard Whiting. Gli abiti esposti (nella sala della Musica) rendono omaggio al costumista Danilo Donati che li realizzò unendo lo stile e le linee classiche dell’epoca a materiali moderni, dando vita agli ineguagliabili costumi che gli valsero l’Oscar.

E grazie all’unicità del materiale conservato nel Museo della Fondazione Zeffirelli, testimonianza della lunga carriera del maestro in ambito teatrale, lirico e cinematografico, parte il progetto "Bambini all’Opera!" per introdurre le nuove generazioni alle arti dello spettacolo, e in particolare all’opera lirica, da poco dichiarata dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità. Il progetto è ideato e realizzato dalla Fondazione in collaborazione con il gruppo teatrale Teatrolà, e il contributo di Banco Bpm. "Bambini all’Opera!" si rivolge ai bimbi dai 5 ai 12 anni e ai loro genitori, per scoprire la magia del teatro d’opera, effettuando una visita interattiva alla collezione del Museo, accompagnata da guide speciali e giovanissime con cui giocare e ammirare i bozzetti, i costumi e i modellini degli allestimenti realizzati da Zeffirelli nei teatri di tutto il mondo. E’ organizzato anche un percorso per studenti delle scuole superiori. Le attività di "Bambini all’opera!" si rivolgono a 15 bambini per volta per cinque appuntamenti a cadenza mensile dal 24 febbraio e sfoceranno nella realizzazione di un’opera che sarà messa in scena dai partecipanti. Info: [email protected] o 320.1637839.