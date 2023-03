Alla scoperta del fascino del teatro

Quest’anno abbiamo partecipato ad un’iniziativa molto coinvolgente al Teatro della Pergola. L’anno scorso avevamo costruito un teatrino con le nostre mani e finalmente, siamo riusciti a visitarne uno vero! È uno dei più antichi d’Italia e primo grande esempio di "teatro all’italiana", con ordini di palchi sovrapposti. Gabriele Guagni, responsabile comunicazione e promozione del teatro, attraverso l’antico "Baule di Casimiro" e un misterioso messaggio, ci ha coinvolti in una caccia al tesoro avvincente. Ci ha permesso di visitare ambienti incredibili. Lo abbiamo intervistato.

Quando è stato costruito il teatro?

"Nel 1657, ma, nel corso degli anni, si susseguirono numerosi cambiamenti. Infatti l’Atrio delle colonne in "finto marmo" è del 1855".

E il Baule di Casimiro?

"Il baule e gli oggetti al suo interno sono originali e sono stati usati dagli artisti per gli spettacoli. Sul baule ci sono molte etichette antiche a testimonianza dei numerosi viaggi che gli attori hanno fatto per le rappresentazioni, non solo in Italia ma anche all’estero".