Alla ricerca di Kata, settimane di buio e polemiche tra Firenze e la Procura

Oltre settanta persone ascoltate, in un lavoro che va avanti quotidianamente, notte e giorno, da quasi un mese.

Uno sforzo che però non trova conforto, almeno sinora, nei risultati: della piccola Kata, la bambina di cinque anni scomparsa sabato 10 giugno dall’hotel Astor occupato, dove viveva con la sua famiglia, non ci sono ancora tracce concrete.

Gli occupanti adulti della struttura sono stati sentiti praticamente tutti. Ascoltati anche alcuni bambini. I genitori della bambina anche più di una volta, tra convocazioni e presentazioni spontanee degli stessi dal magistrato Christine Von Borries: ieri sono tornati dai carabinieri per visionare con loro alcuni filmati ed effettuare eventuali riconoscimenti. L’attenzione resta puntata “dentro“ la struttura: tra i dissapori interni e la via di fuga che sarevbbe stata utilizzata per portare fuori dal perimetro dell’edificio (senza farsi notare dalle telecamere) la bambina.

Il “buio“ di queste settimane attira anche polemiche. Il più critico verso l’operato della procura è Matteo Renzi. L’ex sindaco nella sua “e-news“ punta il dito contro chi " ha deciso di non sgomberare un edificio in cui l’illegalità prosperava. Posso capire gli errori ideologici contro di me su Open, non posso accettare errori macroscopici come questo".

ste.bro.