Alla ricerca del silenzio perduto I residenti vogliono più regole "Un provvedimento di facciata"

"È un provvedimento di facciata e inutile ai fini di garantire la quiete per i residenti". Giuliano Leoni, portavoce del comitato Manoiquandosidorme, il comitato nato proprio per combattere la movida selvaggia, non usa giri di parole. "81 mila euro di denaro pubblico, quindi dei cittadini, spesi per garantire il profitto dei soliti noti – è una furia Leoni -, questo è immorale! Inoltre: dalle 21 alle 6 è vietato vendere bevande alcoliche da asporto e consumarle in strada (fuori dai locali o dai loro dehors). Facciano rispettare questa ordinanza e in questo modo garantirebbero la quiete e il riposo dei residenti".

Per il portavoce del comitato Manoiquandosidorme Leoni, il modello steward "non è stato assolutamente di efficacia. Il sindaco Nardella e i suoi assessori dovrebbero confrontarsi con i comitati dei cittadini prima di prendere simili decisioni e di sbandierarle come a tutela della residenza".

Emanuele Corti Grazzi, uno dei residenti più agguerriti di Santa Croce, non ne può più. "Gli addetti al controllo possono essere utili solo ai locali per allontanare le persone più moleste - dice - ma resta il problema della musica sparata tutta la notte, della baraonda fino all’alba sotto i nostri portoni, del sudicio che ci lasciano, quelli no. Quelli restano. Oramai noi abitanti siamo costretti alla danza della pioggia, a sperare nel maltempo in orario notturno affinché tenga lontana la bolgia dalle nostre finestre".

Per Corti Grazzi non è questa la soluzione per tutelare chi ci vive: "Ci sono delle regole che vanno fatte rispettare a tutti. Noi siamo tornati all’inferno pre-covid, anzi forse addirittura peggio. Tanti stanno lasciando casa purtroppo. Il Comune di Firenze se vuole frenare la grande fuga deve lavorare su una politica seria: innanzitutto servono più posti auto, poi bisogna riportare i servizi che nel corso degli anni hanno lasciato il centro per andare in periferia e favorire i proprietari che affittano a residenti e non a turisti per esempio abbattendo l’Imu. Il Comune di Firenze ha diversi strumenti da utilizzare in questa direzione". "Gli steward sono solo un ausilio per i somministratori di alcol e per i venditori di cibo a tutte le ore": è chiara Camilla Speranza, portavoce del comitato dei Residenti Santo Spirito.

"Le scalinate, il sagrato e le facciate della Basilica di Santo Spirito vanno tutelate, così come i portoni e la quiete dei residenti: mai più notti come il 25 aprile o come quelle delle scorse estati – prosegue Speranza -. L’unica soluzione è la realizzazione di una cancellata". Per Speranza, "serve un maggiore presidio delle forze dell’ordine -conclude -. Qualsiasi paese civile non tollererebbe quanto accade in Santo Spirito con le persone che bevono, urlano e urinano ovunque".

Rossella Conte