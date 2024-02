Alla Pergola omaggio a Pirandello con Milena Vukotic e Gleijeses

Al Teatro della Pergola, da martedì a domenica 18, Geppy Gleijeses dirige Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato in Così è (se vi pare), il testo che ha dato inizio alla rivoluzione teatrale di Luigi Pirandello. Intorno a loro, in ologrammi tridimensionali creati dal video artist Michelangelo Bastiani, piccoli uomini e donne alti cinquanta centimetri rappresentano gli altri personaggi dell’opera. Con un uso sapiente di luci e ombre, la regia di Gleijeses evoca un senso di inquietudine e di mistero in linea con lo spirito del testo, crea un ambiente rarefatto in cui i personaggi si muovono come figure evanescenti, pronte a dissolversi nel nulla, in un gioco di specchi e riflessi effimero e illusorio, proprio come la verità che i protagonisti cercano inutilmente di svelare. Uno spettacolo in equilibrio tra ’la commedia della curiosità e il dramma ignoto’ come lo stesso Luigi Pirandello definisce Così è (se vi pare). La storia racconta del vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario della Prefettura.