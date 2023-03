Alla Leopolda Evolution Forum Tre giorni di incontri sulla sostenibilità energetica

Non solo politica alla Leopolda. Nell’ex stazione ferroviaria fiorentina è in pieno decollo la sfida ambientale, innovativa, economica e commerciale lanciata da Mef. Mef - azienda fiorentina leader nel settore della distribuzione di materiale elettrico, dall’impiantistica all’illuminotecnica, dalla termoidraulica alle soluzioni di risparmio energetico – ha infatti dato il via all’Evolution Forum, la sfida della sostenibilità energetica immediata: una tre giorni a inviti dedicata ad un ampio confronto con i principali attori del settore elettrotecnico, italiani e internazionali, sul tema delle opportunità offerte dalla transizione energetica e sull’evoluzione del mercato in ottica di sostenibilità ambientale. La prima delle tre occasioni di incontro, quella di ieri pomeriggio, è stata una plenaria con tutti i principali partner di Mef - azienda che è tra le maggiori italiane in ambito di distribuzione di materiale elettrico e che fa parte del Gruppo Wurth - focalizzata sulla frase concettuale “Evoluzione Sostenibile, Oggi!”. Seconda e terza serata saranno dedicate all’incontro con principali clienti nazionali di Mef, il primo evento è realizzato in partnership con BTicino, il secondo con Schneider Electric.