Alla corte incantata di Harry Potter Raduno di fan per sei giorni magici

Si terrà a Signa, a Villa Alberti, il settimo raduno nazionale dei fan di Harry Potter organizzato dall’associazione Caput Draconis. Si tratterà di una vera e propria esperienza all’interno di una scuola di magia, della durata di sei giorni: dal 26 agosto, dopo la classica cerimonia di smistamento, per i partecipanti si alterneranno fra studio delle pozioni, torneo di quidditch, duelli di incantesimi e ballo del ceppo. "Signa si fa Hogwarts per qualche giorno – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – con una manifestazione che incontra il favore di grandi e piccini. Accogliamo questo evento con entusiasmo anche per dare la possibilità a cittadini e turisti di conoscere la nostra villa. Un ringraziamento ai ragazzi di Caput Draconis e alla Pro Loco Signa".

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e avrà tema "Il presagio dei venti".

"Ormai da dieci anni organizziamo questa manifestazione, un gioco di ruolo che ogni volta accoglie circa 150 persone – ha detto Laura Incollingo, rappresentante di Caput Draconis –. Alterneremo parti teoriche a prove pratiche e ci saranno anche alcuni esami da sostenere. Il gioco è riservato agli iscritti ma molte attività saranno aperte al pubblico gratuitamente, come il torneo di Quidditch ai Renai o la cerimonia di smistamento".

Il tesseramento può essere fatto in loco oppure online. L’età minima per la partecipazione è fissata a 16 anni: per i minorenni è richiesto il modulo firmato dai genitori. Info: www.caputdraconis.it.