Alla Casa delle donne due presentazioni sul tema del riposo

La Casa delle Donne a Firenze porterà avanti il suo progetto di comunità di donne, e di associazioni di donne, con una serie di attività anche in questo mese. Primo appuntamento aperto al pubblico oggi, con la presentazione di due libri. Alle 12, "Uniche ma Plurali", insieme al Coordinamento Donne della Cgil di Firenze promuovono la presentazione di Manifesto Pisolini: di diritto al riposo come azione femminista parleranno l’autrice Virginia Cafaro e Cristina Arba del CoordinamentoDonne Cgil Firenze. Ma per rimanere in tema di riposo sabato si doppia con la presentazione di "Perdersi in Europa senza famiglia - Storie di Minori Migranti" con l’autrice, Cecilia Ferrara, giornalista fiorentina. Con lei dialogheranno la scrittrice Elisabetta Beneforti, Isabella Mancini, presidente di Nosotras Onlus, Francesco Alessandrini, membro del direttivo dell’Associazione dei Tutori Volontari di Msna Toscana e Sofia Ciuffoletti, ricercatrice centro inter-universitario ADIR-Unifi.