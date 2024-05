Alla biblioteca Filippo Buonarroti si può imparare l’arte del filato. Tutti i segreti dell’uncinetto

Ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 15.30 alla Biblioteca Filippo Buonarroti è possibile partecipare al "Biblioknitcaffè", un’occasione per riunire tutte le persone, senza limite di età appassionate ad un’attività dove siano in gioco i filati, dalle più classiche come la maglia e l’uncinetto a quelle più particolari come il tombolo e la tessitura. Al "Biblioknitcaffè" si può cercare il modello per una capo, o chiedere informazioni per realizzarne uno, si può portare a far vedere i propri lavori e spiegare a chi ne fa richiesta come è stato realizzato il manufatto. Si può imparare tecniche nuove o insegnarle, si può terminare quel golf lasciato in un cantuccio per mancanza di voglia, perchè in compagnia è tutto più facile.