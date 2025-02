’All of Them Witches’. Il corpo delle donne negli scatti di Anton

Fino al 23 marzo, al Rifugio Digitale si può ammirare la mostra ’All of Them Witches’ della fotografa basca Bego Anton, seconda tappa del ciclo espositivo dedicato alla fotografia contemporanea ’Il corpo che abito’, ideato da Irene Alison e curato dalla stessa insieme a Paolo Cagnacci. La mostra intraprende un viaggio visivo che mette in luce come la rappresentazione del corpo femminile nella storia non solo riflette, ma alimenta le disuguaglianze e le ingiustizie, radicandosi nell’immaginario collettivo tanto da lasciare cicatrici che ancora oggi influenzano il nostro modo di percepire e trattare il corpo delle donne. L’esposizione è, quindi, una ricostruzione visiva della storia della caccia alle streghe nei Paesi Baschi, nata dall’esigenza artistica e politica di demistificare la figura della strega.