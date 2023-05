Alimentazione nello sport, esperti a confronto ed esperienze

Il Panathlon Club Firenze, il Panathlon Area 6 Toscana e ANSMeS Regionale hanno organizzato il convegno ‘L’alimentazione nello sport, confronto ed esperienze’ presso l’istituto professionale Bernardo Buontalenti. Il tema proposto è stato oggetto di dibattito e valutazione dei vari aspetti alimentari con gli interventi di Valeria Perri insegnante di scienze dell’alimentazione, di Andrea Agrello, insegnante di scienze motorie, e della dottoressa, Daniela Becherini medico dello sport.

La finalità è stata quella di evidenziare e trasmettere alla varie Federazioni l’importanza dell’aspetto alimentare per salute e prestazioni, da rivolgere in particolare modo ai giovani per una crescita sana. Un compito che famiglie, scuole e società sportive devono seguire con attenzione.

In apertura i saluti di Maurizio Mancianti, presidente Panathlon Firenze a cui sono seguiti gli interventi di Simone Cardullo, presidente Coni Toscana, Leno Chisci, vice presidente Panathlon Italia, Andrea Da Roit Governatore Area 6 Panathlon, Francesco Conforti e Salvatore Vaccarino, presidenti nazionale e regionale ANSMeS partner organizzativo dell’evento.

F. Que.