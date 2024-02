Alia, scatta la protesta . I sindacati: "Troppo lavoro e personale precario"

La stabilizzazione del personale somministrato, una riorganizzazione dei turni di servizio giudicati "estenuanti", ma anche più diritti per i lavoratori e lo stop una politica aziendale orientata al precariato. E’ con questi presupposti che Fp Cgil-Nidil Cgil hanno annunciato un presidio di protesta sindacale sotto la sede di Alia multiutility per il prossimo giovedì. Le due sigle sostengono che l’azienda stia portando avanti un "abuso del precariato", lasciando centinaia di lavori appesi a un filo: "Ci sono circa 300 persone su cui grava il lavoro interinale – spiega Riccardo Dei, lavoratore dell’azienda ed esponente di fp Cgil – Questo viene rinnovato per l’ennesima volta con una scadenza a breve tempo, senza la certezza del proprio posto di lavoro. Ma la cosa che colpisce di più (in negativo) è la mancanza di risposte da parte della direzione alle nostre richieste".

Per i sindacati è anche l’organizzazione dei turni a non essere accettabile. "Alia è incapace di programmare i servizi, – spiegano – e costringe noi lavoratrici e lavoratori ad una vita difficilissima. Spesso non sappiamo a che ora dovremo presentarci l’indomani".

Ma non è tutto, le sigle sono insoddisfatte anche per la quantità e la mole di lavoro, definita eccessiva: "Carichi estenuanti costringono i lavoratori ad essere impiegati nei turni festivi e domenicali con frequenze inaccettabili" spiegano, criticando anche la situazione dei lavoratori in i appalto al quale "non viene applicato il Ccnl di riferimento per risparmiare sui costi".

La risposta dell’azienda non è tardata ad arrivare, e riconoscendo l’importanza di garantire un ambiente lavorativo stabile sottolinea che dal 2019 ha assunto a tempo indeterminato 939 lavoratori. "Negli ultimi due anni le assunzioni sono state 428 – spiegano da Alia – di cui 359 sono stabilizzazioni di lavoratori interinali, mentre a febbraio è stato avviato un processo per altre 100 risorse. Questi dati testimoniano il nostro impegno e rafforzano lo stupore di fronte ai toni critici dei sindacati, in un contesto invece di positiva e costante crescita occupazionale".

L’azienda si dice consapevole delle sfide legate alla gestione dei contratti di somministrazione: "Stiamo valutando le richieste di stabilizzazione del personale interinale. In un incontro del 14 febbraio fra la direzione e i sindacati l’azienda ha confermato la volontà di stabilizzare i somministrati e – spiegano– come richiesto dalle organizzazioni sindacali, ha avviato un processo di valutazione del personale che porterà, entro la fine di marzo, all’avvio della stabilizzazione" concludono da Alia.